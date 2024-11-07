В Подмосковье рассказали, что входит в зимнюю уборку снега на придомовой территории

С приходом зимнего сезона уборка снега становится одной из важнейших задач коммунальных служб для поддержания порядка на территориях, прилегающих к дому. Управляющие организации обязаны проводить работы по очистке придомовой территории от снега и наледи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Внесение платы за такую услугу осуществляется исходя из тарифа, утвержденного решением общего собрания собственников.

Также коллегиальным решением может быть принят и перечень дополнительных услуг, к которому относится механизированная уборка снега и его вывоз с придомовой территории.

Что включает в себя зимняя уборка:

снег убирают ежедневно в утренние часы. Если его нет, уборку выполняют в соответствии с графиком, утвержденным на осенний период;

очищают крышки люков и пожарных гидрантов от снега и льда;

проводят мероприятия по предотвращению гололеда: используют песок или соль;

когда слой снега меньше 2 см, его просто подметают;

если слой снега больше 2 см, его убирают лопатами.

Если очистка территории была выполнена, но некачественно, собственники жилья могут сообщить об этом в свою управляющую компанию. В случае, если УК не предпринимает никаких мер, следует обратиться в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.