В Подмосковье рассказали, что делать, если ЖКУ оказана некачественно

Если заметили, что вода из крана не соответствует требованиям, например — низкий напор, температурный режим ниже нормы или в квартире отсутствует электроснабжение, необходимо предпринять ряд шагов, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Получателю некачественной коммунальной услуги нужно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Сотрудники исполнителя коммунальной услуги должны в течение 2 часов назначить время визита и далее проверить качество ЖКУ в квартире в присутствии жителей. По итогу визита специалисты составят акт о ненадлежащем качестве коммунальной услуги.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, коммунальная услуга должна соответствовать санитарным нормам и правилам, отклонение от которых не допускается.

После составления акта исполнители проводят работы по возобновлению подачи ЖКУ надлежащего качества.

Если услуга ненадлежащего качества предоставляется дольше допустимого законом срока, у собственников есть право на перерасчет за период предоставления некачественной ЖКУ. Для этого необходимо подать заявление в организацию-исполнитель ЖКУ.

Если управляющая организация не принимает меры по произведению перерасчета — жители могут обратиться в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.