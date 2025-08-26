В Подмосковье расширили комплексную поддержку инвалидов

На регпортале комплексную услугу «Инвалидность» дополнили еще одной мерой поддержки. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«В услугу включили предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за ребенком-инвалидом. Теперь комплекс объединяет семь мер социальной поддержки, которые можно получить по одному заявлению», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплексная услуга «Инвалидность» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Она предоставляется бесплатно в течение 16 рабочих дней.

Воспользоваться услугой могут инвалиды I–III группы и семьи с ребенком-инвалидом, проживающие в Подмосковье. Подав одно заявление, они получат все положенные меры социальной поддержки — социальную карту жителя Московской области, ежегодную выплату на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду, ежемесячное пособие детям-инвалидам, выплату на покупку технических средств реабилитации, компенсацию уплаченной страховой премии по договору ОСАГО и расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.