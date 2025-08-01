В Подмосковье рассчитали коммуналку за июль по обновленным тарифам

Платежные документы за июль уже сформированы в личных кабинетах МосОблЕИРЦ и разосланы большинству жителей Подмосковья — бумажные версии доставлены в почтовые ящики, а электронные — на email. Начисления произведены по тарифам, которые начали действовать с 1 июля 2025 года, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Актуальные расценки ресурсоснабжающих организаций, предоставляющих услуги водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, а также региональных операторов по обращению с ТКО, можно уточнить на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Подробнее о том, как устанавливаются тарифы, от чего они зависят и где их проверить, читайте на портале «Твой Домовой» в разделе «Платежный документ» — ТАРИФЫ.

Оплатить квитанции можно разными способами: без комиссии через СБП в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», через банки и их приложения, а также в офисах МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.