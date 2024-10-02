В Подмосковье проводятся пробные топки на объектах теплоснабжения

В связи с началом отопительного периода в многоквартирных домах Московской области начинается заполнение систем отопления, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Главная цель — исключить завоздушивание, которое часто становится причиной холодных батарей зимой.

«Пробные подачи тепла в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду необходимы для своевременного выявления всех недочетов и неисправностей, а также с целью проверки заполненности систем и давления. В каждом муниципалитете запуск системы отопления будет осуществляться по утвержденному администрацией графику», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Строго запрещается перекрывать стояки отопления — это вызывает завоздушивание системы.

Узнать дату включения отопления в своем доме жители могут, воспользовавшись интерактивной картой или чат-ботом.

В случае обнаружения утечек системы отопления, непрогрева стояков и радиаторов отопления обращайтесь в свою управляющую компанию или территориальный отдел министерства по телефонам, указанным на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.