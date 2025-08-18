В Подмосковье проводят профилактику аварийности КНС

сегодня в 15:23

Отказ канализационных насосных станций (КНС) влечет за собой отключение ресурса подачи воды. Поэтому в Подмосковье проводят профилактику аварийности этих инженерных сооружений. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

«Мы определили 21 большую КНС и 233 малых, которым необходимо было провести регламентное обслуживание до 15 сентября», — сказал Григорьев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что дорожные карты по обследованию крупных КНС уже загрузили все муниципалитеты, благодаря чему работы уже ведутся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас в Подмосковье приоритетная задача — обеспечение бесперебойной работы всех важных для жизни человека систем.

«Наша задача, благодаря всем слагаемым: Центр контроля управления, модернизация системы ЖКХ и аварийные службы — максимально обеспечить обслуживание очень важных для человека систем», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с региональными министрами и главами округов.