В Подмосковье проводят повышение качества электроснабжения потребителей

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» в июне 2024 года завершили в Кашире работы для повышения надежности электроснабжения трех многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Сотрудники Каширского производственного отделения заменили оборудование в ТП-2, смонтировали в электроустановке новое распределительное устройство РУ-10/0,4кВ взамен того, что отработало более 10 лет. После проведения мероприятий было улучшено качество подачи электроэнергии для всех запитанных от данной подстанции потребителей.

Всего по программе повышения надежности энергетики в 2024 году планируют построить в г. о. Кашира две подстанции и отремонтировать оборудование двух электроустановок.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — сказал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.