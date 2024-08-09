В Подмосковье проводят подготовку к предстоящему отопительному периоду

В Московской области продолжается активная модернизация теплоснабжающего хозяйства. Работы проводятся в каждом муниципалитете региона. С целью проверки хода подготовки к отопительному периоду вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин посетил с рабочим визитом Павловский Посад, Орехово-Зуевский и Богородский округа, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Так, в ходе визита в Орехово-Зуевский г. о. он посетил 2 теплоснабжающих объекта — теплоэлектроцентраль ТЭЦ-6, обеспечивающую теплоснабжением 89 многоквартирных домов и 16 соцобъектов, котельную Карболит, подающую ресурс в 57 многовартирных домов и 12 соцобъектов.

«В рамках подготовки к зиме у нас традиционно несколько блоков вопросов. Один из них связан с подготовкой многоквартирных домов — здесь никаких рисков мы не видим. Следующий важный вопрос — это готовность ТЭЦ-6. С технической точки зрения серьезные проблемы отсутствуют, здесь нам важно решить имущественный вопрос. Инициирована процедура передачи ТЭЦ-6 сначала в государственную собственность Московской области, а в последующем — в муниципальную. Она займет порядка 60 дней с текущего момента, — отметил Евгений Хромушин. — другой объект, которому мы уделяем особое внимание при подготовке к зиме — это котельная Карболит. Здесь сейчас идет ремонт котла, на которым котельная будет работать всю зиму. Наша задача — до начала отопительного периода котел собрать, запустить, также привести в порядок водопроводное хозяйство, задвижки, запорную арматуру».

В Богородском городском округе также проводятся масштабные работы по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса. Так, в целях проверки хода работ Евгений Хромушин посетил котельные Климова-2 и Климова-0 в Ногинске, на которых в настоящий момент в рамках долгосрочных мероприятий 2024–2025 гг. выполняется капитальный ремонт. На текущий момент на котельной Климова-2 выполнен демонтаж котла, котел направлен на площадку для проведения капремонта, а также демонтированы трубопроводы, насосное оборудование, запорная арматура в пределах котла. На котельной Климова-0 произведен демонтаж 2-х котлов ЗИП-0,7, новые котлы находятся в стадии изготовления. Завершение капитального ремонта теплоснабжающих объектов запланировано на следующий год.

Помимо этого, как отметил Евгений Хромушин, для повышения надежности теплоснабжения между двумя котельными планируется строительство перемычки протяженностью 100 метров.

Активная подготовка к отопительному сезону проводится и в Электрогорске. В частности, Евгений Хромушин осмотрел ход работ по модернизации сетей теплоснабжения на ул. Ухтомского, где службы приступили к демонтажу обратного трубопровода. Всего здесь будет заменено порядка 25 погонных метров сетей. Кроме того, земляные работы выполняются и на ул. Калинина, где в настоящий момент производится демонтаж отводов и трубопроводов. Под замену на этом участке попадает порядка 40 погонных метров.

«В Электрогорске у нас все идет согласно намеченному плану, никаких рисков нет. Проводим большую работу по модернизации сетей. Самый сложный участок, четырехсотку, уже завершили, оставшиеся мероприятия планируем завершить к началу отопительного периода», — отметил Евгений Хромушин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.