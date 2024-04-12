В Подмосковье проводят модернизацию сетей консолидированных СНТ

Всего на текущий момент «Мособлэнерго» приняло на баланс электросети 530 подмосковных садоводческих некоммерческих объединений. Мероприятия, необходимые для обеспечения надежности электроснабжения потребителей дачных объединений, повышения качества электроэнергии, а также увеличения мощности и присоединения новых абонентов, включены в планы производственных программ компании.

Так, с начала 2024 года по программе капитального ремонта с начала года выполнено обновление более одного километра линий в СНТ «Маяк» в Талдоме и ДПК «Нара» в Наро-Фоминске, и 2,2 км линий в СНТ «Ивушка» в Павловском Посаде. В г. о. Серебряные Пруды завершился первый этап капитального ремонта высоковольтной линии напряжением 10 кВ, которая обеспечивает электроснабжение СНТ «Гришино», СНТ «Прилучье» и СНТ «Прилучье-1». Уже отремонтировано 1,9 км ЛЭП, также в летний период будет выполнен второй этап капремонта данной линии в объеме 1,8 км с заменой опор, траверс, изоляторов, разъединителей и разрядников.

В рамках инвестиционной программы произведена реконструкция и строительство сетей и подстанций. В СНТ «Дон» (д. Наугольное Сергиево-Посадского г. о.) реконструировано 2,7 км кабельно-воздушной линии КВЛ-0,4 кВ. В г. о. Щелково летом текущего года будет завершено строительство 5,2 км ЛЭП и двух КТП мощностью по 250 кВА для потребителей СНТ «Восход-4».

Благодаря переходу сетей на баланс «Мособлэнерго» жители дачных поселков также получили возможность увеличить мощность подключения. К примеру, в январе для увеличения мощности электроснабжения СНТ «40 лет Октября», расположенного вблизи с. Дубки Одинцовского г. о., с 380 кВт до 630 кВт, была построена мачтовая трансформаторная подстанция с силовым оборудованием мощностью 250 кВ.

«Мособлэнерго» в рамках модернизации сетей консолидированных СНТ не только устанавливает современное оборудование, но и осуществляет мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов с учетом перспективы развития электрических сетей в данной местности. Энергетики продолжают работу по консолидации электросетей СНТ, расположенных в зонах обслуживания компании и имеющих непосредственное технологическое присоединение к сетям. «Мособлэнерго» обслуживает электросетевые объекты СНТ на территории 51 муниципального образования Московской области.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.