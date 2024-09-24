В Подмосковье проверят предприятие «Коммунальные системы Московской области»
Фото - © Главное контрольное управление Московской области
Главное контрольное управление Московской области проводит плановую проверку государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки проконтролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд Московской области в рамках реализации мероприятия «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области»: на строительство ВЗУ с сетями водоснабжения для технических нужд ЗТО.
ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» функционирует на рынке коммунальных услуг более 20-ти лет, обеспечивая жителей Подмосковья услугами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.