В Подмосковье проверят предприятие «Коммунальные системы Московской области»

В ходе проверки проконтролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд Московской области в рамках реализации мероприятия «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области»: на строительство ВЗУ с сетями водоснабжения для технических нужд ЗТО.

ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» функционирует на рынке коммунальных услуг более 20-ти лет, обеспечивая жителей Подмосковья услугами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.