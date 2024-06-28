В Подмосковье проверили состояние мусорных камер в многоквартирных домах

На территории Подмосковья в 2 тыс. подъездах мусорокамеры привели в надлежащее санитарное состояние. Все поступившие от жителей заявки были отработаны сотрудниками управляющих компаний региона в установленные сроки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Для жителей МКД мусоропровод — привычное удобство, избавляющее от необходимости нести мусор до стоящего внизу контейнера. Поддержанием исправности и чистоты этого устройства занимается управляющая организация дома.

В мусоропровод запрещается выбрасывать крупногабаритный мусор;

отходы в мусоропровод отправляются в мешках или другой специальной таре; запрещается выливать жидкие отходы и бросать окурки; допускается временное прекращение пользования мусоропроводом при обнаружении засоров, а также повреждений и неисправностей.

Управляющая компания должна устранить все неисправности мусоропровода в течение суток.

Периодичность частичных осмотров мусоропроводов — 2 раза в год или по заявкам жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.