В Подмосковье проверили коммунальную технику на случай чрезвычайных ситуаций

На городской площади свою технику к осмотру выставили МБУ «Городское хозяйство» и «Лосино-Петровский водоканал» — филиал предприятия «Коммунальные системы Московской области». В случае чрезвычайных ситуаций будут задействованы силы этих предприятий.

«На данной площадке предоставлена техника, которая в случае объявления определённого режима может быть использована для недопущения либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Кроме проверки коммунальной техники, в ходе оценки нашей готовности участвовали все наши ведомственные учреждения, управление территориальной безопасностью, отдел потребительского рынка и услуг, а также другие подразделения», — сообщил заместитель главы округа по вопросам территориальной безопасности Иван Бурнакин.

Комиссия Главного управления МЧС России по Московской области также провела обследование пункта выдачи средств индивидуальной защиты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.

