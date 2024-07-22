В Подмосковье проверено свыше 75% теплосетей

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» продолжают активную проверку тепловых сетей Подмосковья. За прошедшую неделю было протестировано более 69% имеющихся тепловых сетей, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В общей сложности с начала проведения гидроиспытаний, стартовавших 5 апреля, проверено 7 980 километров из 10 606 имеющихся, что составляет более 75% от общего количества. В 57 муниципалитетах было обнаружено 1 209 утечек. Выполнено 2 727 выездов в муниципалитеты. Полностью проверили свои тепловые сети 16 муниципалитетов.

За прошлую неделю на контроль было поставлено 251 технологическое нарушение. Из этих нарушений 47 касались горячего водоснабжения, 24 — холодного водоснабжения и 178 — электроснабжения. За неделю оперативные группы МОС АВС выполнили 183 выезда в муниципальные образования региона.

Всего с начала года специалисты совершили 5 229 выездов в муниципалитеты региона, из которых рабочие бригады выезжали 836 раз, а оперативные группы — 4 393 раза.

«Мы продолжаем активно работать над улучшением состояния тепловых сетей в Подмосковье, чтобы обеспечить жителям качественное и надежное теплоснабжение», — отметил Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.