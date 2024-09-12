В Подмосковье провели свыше 90% работ для повышения надежности электроснабжения

Специалисты «Мособлэнерго» выполнили 91,9% мероприятий, запланированных в рамках программы повышения надежности электроснабжения на территориях городских округов Московской области в 2024 году. Мероприятия включают работы по ремонту, реконструкции и строительству подстанций и ЛЭП, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В настоящий момент полностью завершили работы на 328 объектах. Капитально отремонтировано 77,8 км кабельно-воздушных линий электропередачи, 95 распределительных и трансформаторных подстанций. Специалисты компании построили и реконструировали 74,1 км линий и 68 трансформаторных подстанций; расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 22 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Полностью выполнен запланированный на 2024 год объем работ в городских округах: Дубна, Егорьевск, Люберцы, Лыткарино, Мытищи, Электросталь и Ленинском округе. По сравнению с прошлым годом в этом году увеличены объемы ремонта кабельных и воздушных линий электропередачи, больше внимания уделено обновлению оборудования подстанций.

Так, например, энергетики заменили оборудование распределительных устройств РУ-10 кВ в ТП-502 и ТП-503 в с. Колычево г. о. Домодедово. Благодаря проведенным мероприятиям была повышена надежность электроснабжения двух артезианских скважин. В Воскресенске замену одного из двух трансформаторов мощностью 160 кВА в ТП-10, расположенной на ул. Победы, обеспечил надежность электроснабжения более 500 потребителей, в том числе жителей шести многоквартирных домов и котельной.

В ведомстве добавили, что четвертый год подряд реализуется программа повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно увеличивается количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть учитываются жалобы жителей и, исходя из этого, формируется программа мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и правительства Московской области.

Работы проводятся в округе Пушкинский, Раменском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском округах, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. В программу вошел 381 электрообъект. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 39 подстанций.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.