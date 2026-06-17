В Подмосковье провели семинар по надежности тепловых сетей

Семинар организовало министерство энергетики Московской области совместно с некоммерческим объединением «Ассоциация производителей и потребителей теплоизолированных труб в промышленности и строительстве». Обучение стало частью планового взаимодействия сторон. В первой сессии приняли участие технические руководители подразделений РСО — начальники участков и мастера. Всего планируется обучить более 200 специалистов.

Ключевой темой встречи стали качество и надежность эксплуатации тепловых сетей. Эксперты обсудили современные методы монтажа стыковых соединений, применение систем оперативного дистанционного контроля трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, а также тенденции рынка предизолированных труб. Участникам представили сравнительные характеристики технологий ППУ и ППМ и решения с использованием гибких полимерных теплоизолированных труб «ИЗОПРОФЛЕКС» и «КОРДФЛЕКС», которые позволяют сократить теплопотери и повысить срок службы сетей.

Отдельное внимание уделили усилению строительного контроля на объектах коммунального комплекса региона. Представители профильных компаний продемонстрировали виды стыковых соединений, оборудование и материалы для их заделки, а также принципы работы СОДК и порядок проведения диагностики. Практическая часть включала мастер-класс по монтажу мастичных и электросварных стыков и подключению приборов контроля. В министерстве подчеркнули, что внедрение современных технологий и повышение квалификации специалистов направлены на обеспечение бесперебойного теплоснабжения жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.