сегодня в 19:09

В Подмосковье провели проверку тепловых сетей в трех муниципалитетах

В рамках комплекса мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду, специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы приняли участие в работе муниципальных комиссий трех городских округов по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Контрольные мероприятия прошли в городских округах Балашиха, Богородский и Реутов. Всего тестированию подверглись четыре участка теплопроводов.

Проверку повышенным давлением прошли три участка тепловых сетей, что соответствует их готовности к работе в предстоящий отопительный период 2024–2025 года.

На участке в городском округе Балашиха, где в ходе тестирования были выявлены утечки, будут проведены ремонтные работы, после чего пройдут повторные гидроиспытания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.