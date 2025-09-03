В Подмосковье провели приемку 520 подъездов в летний период

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта приняли работу по ремонту подъездов 56 городских округах Подмосковья с начала летнего периода. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона

Так, больше всего работ завершили в:

Орехово-Зуевском округе -126;

Балашихе — 63;

Богородском округе — 43;

Талдомском округе — 40;

Щелково — 34;

Ремонт подъездов представляет собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление и поддержание надлежащего состояния общего имущества многоквартирного дома, находящегося внутри подъезда.

Основные виды ремонта подъездов:

косметический ремонт — вид ремонтных работ, направленных на улучшение внешнего вида подъезда. Включает покраску стен и потолков, обновление отделки, чистку полов, замену осветительных приборов и элементов декора;

капитальный ремонт — комплекс мероприятий, предусматривающих замену инженерных коммуникаций восстановление несущих конструкций, установку новых окон и дверей, а также проведение улучшений, влияющих на эксплуатационные характеристики здания.

Ремонт подъездов является важным элементом содержания многоквартирных домов, обеспечивающим комфорт и безопасность проживания жильцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.