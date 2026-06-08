В Подмосковье провели отбор замглав по ЖКХ

Межведомственные собеседования с кандидатами на должности заместителей глав по ЖКХ прошли в правительстве Московской области после завершения отопительного сезона. Оценку прошли пять претендентов из Подольска, Серпухова, Чехова, Котельников и Можайского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В состав комиссии вошли представители министерства ЖКХ, министерства энергетики, Минчистоты Московской области и областного учебного центра. Кандидатов оценивали по практическим навыкам, знанию отраслевого законодательства и умению выстраивать системную работу в муниципалитетах.

Собеседования стартовали после окончания отопительного сезона и стали частью подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. С претендентами обсудили полномочия заместителя главы по ЖКХ и ключевые показатели эффективности, механизмы предоставления субсидий, взаимодействие с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, а также реализацию государственных программ.

Отдельное внимание уделили работе с обращениями жителей, обеспечению доступа в квартиры при обслуживании газового оборудования и кадровым вопросам в подведомственных учреждениях. По итогам оценки кандидатам дали профильные рекомендации. Межведомственный формат позволяет обеспечить единые стандарты управления коммунальной сферой во всех округах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.