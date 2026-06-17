сегодня в 18:48

В Подмосковье провели экзамен для управляющих МКД

Квалификационный экзамен на право управления многоквартирными домами прошел в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Московской области. В испытании участвовали 19 претендентов из 17 округов региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Экзамен состоялся на базе учебно-курсового комбината ЖКХ Московской области. Свои знания подтвердили представители Щелкова, Балашихи, Дубны, Королева, Котельников, Красногорска и других муниципалитетов.

Участники прошли двухчасовое компьютерное тестирование, которое включало 100 вопросов по ключевым аспектам жилищного законодательства. Вопросы касались финансового управления многоквартирными домами, взаимодействия с собственниками помещений, содержания общего имущества, предоставления коммунальных услуг и регламентов аварийно-восстановительных работ.

Сдать экзамен могут действующие руководители управляющих организаций, их сотрудники, а также граждане, планирующие занять руководящую должность. Аттестация является обязательным требованием закона. Согласно части 1 статьи 193 Жилищного кодекса РФ, управлять многоквартирными домами вправе только лица, имеющие квалификационный аттестат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.