В Подмосковье провели более 700 мероприятий по поддержанию коммунальной инфраструктуры
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Стабильная работа коммунальной инфраструктуры — это результат планомерной, профессиональной и, зачастую, незаметной для жителей работы. Команда Мособлводоканала выполнила за прошедшую неделю 741 мероприятие на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.
Ключевые результаты недели:
- устранено 280 засоров в канализационных сетях;
- выполнено 169 плановых работ на сетях водоснабжения;
- проведено 50 мероприятий по улучшению качества воды;
- осуществлен 31 ремонт на канализационных насосных станциях.
Эти меры напрямую направлены на предотвращение внештатных ситуаций и обеспечение бесперебойной подачи и отведения водного ресурса для жителей региона.
Наибольшее количество работ выполнили:
- Куровские очистные сооружения — 147;
- Шатурский водоканал — 142;
- Орехово-Зуевский водоканал — 81;
- Электрогорские коммунальные системы — 81;
- Ногинский водоканал — 74.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Если у вас возникли вопросы или необходимо сообщить о технической неполадке, звоните на единый бесплатный номер Мособлводоканала: 8 (800) 222-02-05.
Звонок бесплатный с любых телефонов, линия работает круглосуточно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.
«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.