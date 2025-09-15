сегодня в 17:28

В Подмосковье провели более 700 мероприятий по поддержанию коммунальной инфраструктуры

Стабильная работа коммунальной инфраструктуры — это результат планомерной, профессиональной и, зачастую, незаметной для жителей работы. Команда Мособлводоканала выполнила за прошедшую неделю 741 мероприятие на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Ключевые результаты недели:

устранено 280 засоров в канализационных сетях;

выполнено 169 плановых работ на сетях водоснабжения;

проведено 50 мероприятий по улучшению качества воды;

осуществлен 31 ремонт на канализационных насосных станциях.

Эти меры напрямую направлены на предотвращение внештатных ситуаций и обеспечение бесперебойной подачи и отведения водного ресурса для жителей региона.

Наибольшее количество работ выполнили:

Куровские очистные сооружения — 147;

Шатурский водоканал — 142;

Орехово-Зуевский водоканал — 81;

Электрогорские коммунальные системы — 81;

Ногинский водоканал — 74.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Если у вас возникли вопросы или необходимо сообщить о технической неполадке, звоните на единый бесплатный номер Мособлводоканала: 8 (800) 222-02-05.

Звонок бесплатный с любых телефонов, линия работает круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.