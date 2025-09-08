сегодня в 16:36

В Подмосковье провели более 550 мероприятий по поддержанию коммунальной инфраструктуры

Стабильная работа коммунальной инфраструктуры — это результат планомерной, профессиональной и, зачастую, незаметной для жителей работы. Команда Мособлводоканала выполнила за прошедшую неделю мероприятий на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ключевые результаты недели:

устранено 220 засоров в канализационной сети;

выполнено 76 плановых работ на сетях водоснабжения;

проведено 56 мероприятий по улучшению качества воды;

осуществлен 41 ремонт на канализационных насосных станциях.

Эти меры напрямую направлены на предотвращение внештатных ситуаций и обеспечение бесперебойной подачи и отведения водного ресурса для жителей региона.

Практически половина всех работ связана с ликвидацией засоров на трубопроводах. Это одна главных проблем, с которой ежедневно сталкиваются коммунальные службы.

Решение простое: унитаз — не мусорное ведро. Бережное отношение к канализации — это вклад каждого из нас в бесперебойную работу системы и сохранение окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.