В Подмосковье провели более 550 мероприятий по поддержанию коммунальной инфраструктуры
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Стабильная работа коммунальной инфраструктуры — это результат планомерной, профессиональной и, зачастую, незаметной для жителей работы. Команда Мособлводоканала выполнила за прошедшую неделю мероприятий на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Ключевые результаты недели:
- устранено 220 засоров в канализационной сети;
- выполнено 76 плановых работ на сетях водоснабжения;
- проведено 56 мероприятий по улучшению качества воды;
- осуществлен 41 ремонт на канализационных насосных станциях.
Эти меры напрямую направлены на предотвращение внештатных ситуаций и обеспечение бесперебойной подачи и отведения водного ресурса для жителей региона.
Практически половина всех работ связана с ликвидацией засоров на трубопроводах. Это одна главных проблем, с которой ежедневно сталкиваются коммунальные службы.
Решение простое: унитаз — не мусорное ведро. Бережное отношение к канализации — это вклад каждого из нас в бесперебойную работу системы и сохранение окружающей среды.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.
«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.