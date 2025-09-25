сегодня в 13:22

В Подмосковье провели более 20 мероприятий на водозаборных узлах за неделю

Сотрудники Мособлводоканала регулярно выполняют ряд профилактических и ремонтных мероприятий на водозаборных узлах. Так, за прошедшую неделю сотрудники Мособлводоканала, подведомственного министерству ЖКХ региона, выполнили 23 комплексно-восстановительных работ на водозаборных узлах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Какие работы выполнили:

ремонт и замена запорной арматуры, клапанов, прокладок;

промывка фильтров;

ремонт, замена и настройка насосного оборудования;

окосы травы и опиловка кустов;

хлорирование в резервуарах чистой воды.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Так например в Электрогорске на ВЗУ-1, расположенн ом на ул. Горького был проведен комплекс работ.

специалисты очистили все фильтры с удалением накопившихся загрязнений и примесей для поддержания качества воды, заменив запорную арматуру на одном из фильтров;

произвели замену прокладки на счетчике, которая обеспечивает плотное соединение между элементами счетчика и трубопроводом, предотвращая утечки воды;

заменили протяжку сальниковой набивки, необходимую для обеспечения надежной герметизации подвижных соединений, таких как штоки клапанов или задвижек;

провели хлорирование резервуаров чистой воды для обеззараживания воды перед подачей ее потребителям окосили прилегающую территорию.

Регулярные профилактические мероприятия на водозаборных узлах обеспечивают не только надежность функционирования водозаборной инфраструктуры, но и минимизируют риски возникновения аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.