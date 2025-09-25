В Подмосковье провели более 20 мероприятий на водозаборных узлах за неделю
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Сотрудники Мособлводоканала регулярно выполняют ряд профилактических и ремонтных мероприятий на водозаборных узлах. Так, за прошедшую неделю сотрудники Мособлводоканала, подведомственного министерству ЖКХ региона, выполнили 23 комплексно-восстановительных работ на водозаборных узлах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Какие работы выполнили:
- ремонт и замена запорной арматуры, клапанов, прокладок;
- промывка фильтров;
- ремонт, замена и настройка насосного оборудования;
- окосы травы и опиловка кустов;
- хлорирование в резервуарах чистой воды.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Так например в Электрогорске на ВЗУ-1, расположенн ом на ул. Горького был проведен комплекс работ.
- специалисты очистили все фильтры с удалением накопившихся загрязнений и примесей для поддержания качества воды, заменив запорную арматуру на одном из фильтров;
- произвели замену прокладки на счетчике, которая обеспечивает плотное соединение между элементами счетчика и трубопроводом, предотвращая утечки воды;
- заменили протяжку сальниковой набивки, необходимую для обеспечения надежной герметизации подвижных соединений, таких как штоки клапанов или задвижек;
- провели хлорирование резервуаров чистой воды для обеззараживания воды перед подачей ее потребителям окосили прилегающую территорию.
Регулярные профилактические мероприятия на водозаборных узлах обеспечивают не только надежность функционирования водозаборной инфраструктуры, но и минимизируют риски возникновения аварийных ситуаций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.
«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.