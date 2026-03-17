В Подмосковье провели 659 проверок капремонта с начала 2026 года

С начала 2026 года специалисты управления технического надзора капитального ремонта провели 659 выездных проверок на объектах в Подмосковье. Контроль охватил ремонт фасадов, кровель и инженерных систем многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала года проверки прошли на объектах региональной программы капитального ремонта. Специалисты оценивали качество работ, соблюдение сроков и соответствие установленным стандартам.

По ремонту фасадов проведено 42 выезда. Больше всего проверок состоялось в Балашихе — 6, Сергиево-Посадском округе — 5, Ленинском округе — 4 и Наро-Фоминском округе — 3. Эксперты контролировали монтаж системы утепления, ремонт балконов, входных групп и козырьков, обновление водостоков и пожарных лестниц, а также замену окон в местах общего пользования.

Капремонт кровель проверили 104 раза. В лидерах по числу выездов — Фрязино (10), Богородский округ (9), Шатура (7), Лобня и Подольск (по 6), Ленинский округ (6). Специалисты следили за заменой покрытия и стропильной системы, огнебиозащитой конструкций, установкой ограждений и снегозадержателей, монтажом молниезащиты и утеплением чердаков.

Наибольший объем — 517 проверок — пришелся на ремонт инженерных систем. Активнее всего контроль проходил в Подольске (232), Воскресенске (61), Можайском округе (38), Мытищах (31), Солнечногорске (20), Пушкинском округе (19), Люберцах (13), Электростали (11), Коломне (9), Королеве и Богородском округе (по 6).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.