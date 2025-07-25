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В Подмосковье провели 53 мероприятия по поддержанию коммунальной инфраструктуры

За прошедшие сутки специалисты «Мособлводоканала» произвели 53 работы для поддержания в надлежащем состоянии коммунальной инфраструктуры, обеспечивая жителей области ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Проведены работы по промывке канализационных сетей и восстановлению колодцев:

г. Дрезна, ул. Советская и Центральная, д. Давыдово, 2 Микрорайон.

Выполнена промывка сетей холодного водоснабжения:

г. Электросталь, ул. Первомайская и пр. Южный;

г. Павловский Посад, ул. Чапаева.

Проведена профилактическая чистка насосов, ремонт автоматики, монтаж насосов, замена переходного патрубка и набивка сальников на канализационных насосных станциях:

г. Лосино-Петровский, ул. Заречная и в населенных пунктах Аничково и Юность 1;

м. о. Шатура, п. Белое Озеро;

г. Дрезна, Куровское и д. Мисцево.

На водозаборных узлах выполнены профилактические работы, устранены протечки и замена оборудования:

м. о. Шатура, г. Шатура ВЗУ № 7;

г. Орехово-Зуево ВЗУ «Стрелки», д. Мисцево.

Также специалисты заменили гидрант в г. Рошаль по ул. Свердлова округа Шатура.

Уделено внимание и благоустройству территории стратегических объектов. Проведен покос на водозаборных узлах и очистных сооружениях в м. о. Шатура и Павлово- Посадском округа.

Выполнены работы по восстановлению проходимости 28 участков внутриквартальных сетей водоотведения, расположенных в населенных пунктах 5 округов региона, в том числе:

г. Лосино-Петровский на ул. Гоголя, Октябрьская, Петровский бульвар, р. п. Свердловский и п. Юность;

г. Орехово-Зуево, ул. Аэродромная, Набережная, Козлова, Ильина и 1 пр. Козлова;

г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, Калинина, Комсомольская, Текстильщиков, Степана Морозкина;

г. Куровское, Пролетарка, Советская;

г. Дрезна, ул. 1 Ленинская, Советская и Центральная;

д. Кабаново и Давыдово;

г. Павловский Посад, ул. Герцена;

м. о. Шатура, п. Черусти и Мещерский Бор.

Эти меры позволяют поддерживать стабильную работу системы водоснабжения и водоотведения, предотвращая возникновение аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

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