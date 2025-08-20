В Подмосковье провели 512 мероприятий по поддержанию коммунальной инфраструктуры
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
За минувшую неделю специалисты филиалов «Мособлводоканала» выполнили 512 комплексно-восстановительных мероприятий, направленных на поддержание стабильного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение качественного водоснабжения и водоотведения для жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.
Проведено 34 ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения, включая:
- 2 — ул. Ленина и Красная в г. Электросталь;
- 7 — ул. Чкалова, Грибоедова, Чернышевского, Интернациональная, пр. Школьный, пер. Ленинградский и 1 пер. 1 Мая в г. Павловский Посад;
- 15 — г. Куровское, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Дрезна, населенные пункты Чистое Южное, Федорово и Ильинский Погост Орехово-Зуевском г. о.;
- 5 — г. Ногинск, Электроугли, д. Большое Буньково, п. им. Воровского и с. Кудиново в Богородском г. о.;
- 2 — г. Лосино-Петровский, д. Мизиново и р. п. Свердловский в Лосино-Петровском г. о.;
- 3 — населенные пункты Дмитровский Погост, Шарапово и Кривандино в м. о. Шатура.
Устранено 7 нарушений на коллекторах:
- 1 — ул. Тевосяна в г. Электросталь;
- 4 — г. Орехово-Зуево, ул. Ильина, Бирюкова, Галочкина и пр. Лермонтова в Орехово-Зуевском г. о.;
- 1 — г. Электрогорск, ул. Островского в Павлово-Посадском г. о.;
- 1 — п. Мишеронский в м. о. Шатура.
Выполнено 13 работ по промывке системы холодного водоснабжения:
- ул. Тевосяна, Западная, Золотухи, Журавлёва, Загонова, Мира, Победы, Ногинское шоссе и пр. Ленина в г. Электросталь;
- г. Старая Купавна, ул. Ленина, Матросова, Октябрьская и Большая Московская в Богородском г. о.
Произведен ремонт 38 колодцев с заменой задвижек:
- 7 — г. Электросталь;
- 8 — г. Павловский Посад и п. г. т. Большие Дворы в Павлово-Посадском г. о.;
- 3 — г. Орехово-Зуево, д. Кабаново и п. Озерецкий в Орехово-Зуевском г. о.;
- 13 — г. Ногинск, Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, п. им. Воровского в Богородском г. о.;
- 2 — г. Лосино-Петровский и п. г. т. Свердловский в Лосино-Петровском г. о.;
- 5 — г. Шатура, Рошаль с. Середниково и Кривандино в м. о. Шатура.
Также за неделю в 6 округах Подмосковья:
- выполнена профилактическая чистка, ремонт и замена насосного оборудования на 41 канализационной насосной станции и очистных сооружениях;
- на 31 водозаборном узле и артезианской скважине проведен комплекс работ по промывке резервуаров и ремонту оборудования;
- восстановлен 21 колодец инженерной инфраструктуры и гидрант;
- ежедневно осуществлялся контроль и чистка насосного оборудования на временных станциях перекачивания стоков в Орехово-Зуевском и Лосино-Петровском округах.
Специалисты 7 филиалов устранили более 300 засоров на внутриквартальных сетях водоотведения, в том числе:
- Электростальский — 33,
- Шатурский водоканал — 25,
- Лосино-Петровский участок Ногинского водоканала — 24,
- Орехово-Зуевский водоканал — 93,
- Куровские очистные сооружения — 98,
- Электрогорские коммунальные системы — 9,
- Павлово-Посадские коммунальные системы — 35.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.
«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.