В Подмосковье провели 512 мероприятий по поддержанию коммунальной инфраструктуры

Проведено 34 ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения, включая:

3 — населенные пункты Дмитровский Погост, Шарапово и Кривандино в м. о. Шатура.

2 — г. Лосино-Петровский, д. Мизиново и р. п. Свердловский в Лосино-Петровском г. о.;

5 — г. Ногинск, Электроугли, д. Большое Буньково, п. им. Воровского и с. Кудиново в Богородском г. о.;

15 — г. Куровское, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Дрезна, населенные пункты Чистое Южное, Федорово и Ильинский Погост Орехово-Зуевском г. о.;

7 — ул. Чкалова, Грибоедова, Чернышевского, Интернациональная, пр. Школьный, пер. Ленинградский и 1 пер. 1 Мая в г. Павловский Посад;

2 — ул. Ленина и Красная в г. Электросталь;

Устранено 7 нарушений на коллекторах:

1 — п. Мишеронский в м. о. Шатура.

1 — г. Электрогорск, ул. Островского в Павлово-Посадском г. о.;

4 — г. Орехово-Зуево, ул. Ильина, Бирюкова, Галочкина и пр. Лермонтова в Орехово-Зуевском г. о.;

1 — ул. Тевосяна в г. Электросталь;

Выполнено 13 работ по промывке системы холодного водоснабжения:

г. Старая Купавна, ул. Ленина, Матросова, Октябрьская и Большая Московская в Богородском г. о.

ул. Тевосяна, Западная, Золотухи, Журавлёва, Загонова, Мира, Победы, Ногинское шоссе и пр. Ленина в г. Электросталь;

Произведен ремонт 38 колодцев с заменой задвижек:

7 — г. Электросталь;

8 — г. Павловский Посад и п. г. т. Большие Дворы в Павлово-Посадском г. о.;

3 — г. Орехово-Зуево, д. Кабаново и п. Озерецкий в Орехово-Зуевском г. о.;

13 — г. Ногинск, Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, п. им. Воровского в Богородском г. о.;

2 — г. Лосино-Петровский и п. г. т. Свердловский в Лосино-Петровском г. о.;