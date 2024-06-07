В Подмосковье проведут ремонт гидротехнических сооружений систем обводнения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту сооружений на комплексах гидротехнических сооружений систем обводнения торфоместорождений в Шатуре, Луховицах, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту сооружений на комплексах гидротехнических сооружений систем обводнения торфоместорождений: «Долгуша», «Петровско-Кобелевское», «Бакшеево», «Первомайский», Радовицкий мох, с севера — вдоль ж/д узкой колеи на г. Рязань г. о. Шатура; «Ольшаны-2», «Лесное» г. о. Луховицы; «Верея 1 участок» Орехово-Зуевский округ; «Новоселки», «Ясниково» «Шепелево», «Сковородино» г. о. Сергиев Посад.

«Выполнение работ планируется завершить к концу 2024 года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.