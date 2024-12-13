В Подмосковье проведут капремонт участка тепловых сетей

сегодня в 15:45

В Дубне планируют провести капремонт участка тепловых сетей. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и городского округа Дубна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Капитальный ремонт участков тепловой сети проведут по адресу: Московская область, п. Новосиньково (от ТК-5 до ТК-7) (в т. ч. ПИР)». Длина участка теплосети в подземном исполнении протяженностью ориентировочно 250 м.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.