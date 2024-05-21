В Подмосковье проведен капремонт более 1 тыс домов с января

В 2024 году фонд капитального ремонта Московской области провел ремонт более 1 тыс. домов в рамках региональной программы капремонта. Всего в планах до конца текущего года отремонтировать 4,2 тыс. многоквартирных домов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для жителей Подмосковья обновили фасады, кровли, заменили инженерные системы, отремонтировали подвальные помещения и фундамент, установили новое лифтовое оборудование.

«Всего на территории Московской области расположено более 57 тыс. многоквартирных домов, из них в региональную программу капитального ремонта включено 44,2 тыс. МКД», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

С 2014 года фонд капитального ремонта Московской области отремонтировал более 17,2 тыс. многоквартирных домов, включенных в региональную программу.

В результате проведенных работ жилищные условия улучшены у 3,5 млн подмосковных жителей.

Проверить, включен ли дом в программу капремонта и какие сроки проведения работ, можно на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.