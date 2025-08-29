В Подмосковье прошло заседание рабочей группы при научно-техническом совете

В областном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы при научно-техническом совете министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, в котором приняли участие более 30 экспертов. В числе участников — представители администраций муниципальных образований, специалисты в области водоснабжения и водоотведения, а также эксперты Цифровой платформы Я-Эксперт. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе заседания были рассмотрены ключевые проекты, направленные на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, а также строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.

Среди представленных инициатив:

Реконструкция водозаборного узла № 228 в г. Апрелевка, проект которой включает модернизацию существующего водозаборного узла, построенного в 1950 году, с установкой новой станции водоочистки. Водозаборный узел состоит из 8 артезианских скважин, резервуаров чистой воды и станции второго подъема, но не имеет современной очистки, что приводит к многочисленным жалобам на качество воды. В ходе реконструкции предусмотрено обновление насосного оборудования, водоподающих труб, а также модернизация системы электроснабжения и автоматизации. Работы позволят значительно улучшить качество подачи ресурса для более чем 19 тыс. жителей.

Капитальный ремонт напорной канализационной сети в д. Терново-1 на территории Каширы, в рамках которого предложено изменение методов прокладки трубопровода. Применение горизонтально-направленного бурения и замена диаметра трубы с 800 мм на 630 мм позволят минимизировать объем земляных работ. Также по результатам заседания установлено, что водоканалом округа были устранены нарушения, допущенные при проектировании.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев ранее отмечал, что каждое решение и предложение оценивается по критериям энергоэффективности, экономической целесообразности и соответствия особенностям Московской области.

По итогам заседания были сформулированы рекомендации по улучшению проектных решений, особенно в области энергоэффективности и обеспечения высокого качества питьевой воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.