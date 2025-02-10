В Подмосковье прошло совещание с посещением объектов энергоинфраструктуры

В Московской области под руководством министра энергетики региона Сергея Воропанова состоялось второе в 2025 году совещание с посещением объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В этот раз на повестке — городские округа Павловский Посад, Орехово-Зуевский, а также муниципальный округ Шатура. Участие в мероприятии принял руководящий состав данных муниципалитетов, представители ресурсоснабжающих организаций, компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Мособлгаз», а также представители общественности.

Ключевые цели подобных визитов со стороны областного Минэнерго — оценить состояние топливно-энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры, проконтролировать ход реализации мероприятий по модернизации теплоснабжения, обсудить проблемные вопросы и совместно с округами прийти к их решению, а главное — транслировать новые подходы к работе.

«В этом году наш Губернатор А. Ю. Воробьев поставил перед нами задачу — осуществить трансформацию в вопросах реализации программ по теплу с тем, чтобы вывести систему теплоснабжения региона на новый уровень. С этой целью мы внедрили проектный подход, который призван повысить эффективность нашей работы. Теперь мы рассматриваем каждый объект как отдельный проект со своим графиком, задачами, ответственными лицами. Сейчас формируются проектные команды для работы на местах, куда будут входить представители Правительства Московской области, администраций муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков, контролирующих органов. Все они должны работать на единый результат — своевременная реализация мероприятий по модернизации теплоснабжения, качественная подготовка к отопительному сезону и обеспечение наших жителей надежным тепловым ресурсом», — отметил Воропанов.

Еще одно изменение этого года — переход подмосковной аварийно-восстановительной службы (ГКУ МО «МОС АВС») в ведомственное подчинение Минэнерго Московской области (ранее она находилась в подчинении МинЖКХ). Глава ведомства посетил МОС АВС в Орехово-Зуевском г. о. с тем, чтобы пообщаться с сотрудниками, выслушать их пожелания и сформировать стратегию дальнейшего развития службы. Также Сергей Воропанов оценил состояние техники, которая используется при ликвидации технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения.

«С работой МОС АВС я сталкиваюсь уже не первый раз — ранее это были в основном ситуации, связанные с устранением инцидентов в системах теплоснабжения различных округов Подмосковья. Видел, как работают специалисты. А сегодня удалось познакомиться уже с самим предприятием, его ресурсами, с помощью которых можно оперативно устранять нештатные ситуации. Считаю, что передача МОС АВС в ведение Минэнерго — это логичный шаг, который позволит нам более эффективно управлять энергетическими активами региона. Обязательно будем укреплять материально-техническую базу, совершенствовать профессиональные навыки персонала, а также рассматриваем возможность открытия еще нескольких филиалов МОС АВС на территории Подмосковья. При этом сотрудничество с МинЖКХ ни в коем случае прекращаться не будет — при любых технологических нарушениях, к примеру, на таких объектах как водозаборные узлы, канализационные насосные станции, сети водоснабжения, МОС АВС будет продолжать активно взаимодействовать с МинЖКХ», — добавил Воропанов.

Обязательным в ходе рабочих визитов является посещение объектов энергетической инфраструктуры. Как отмечает министр энергетики МО, важно увидеть своими глазами и объект, и людей, которые на нем работают, для того, чтобы принимать эффективные решения. В этот раз представители Минэнерго посетили Электрогорскую ГРЭС (ГРЭС-3) — объект, снабжающий теплом порядка 30 тыс. человек в Павлово-Посадском г. о. Было отмечено, что объект работает стабильно, тем не менее, участники визита обсудили меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы подача тепла и горячего водоснабжения и впредь оставалась качественной и надежной.

Помимо этого, представители Минэнерго проконтролировали ход работ по строительству блочно-модульной котельной в поселке Бакшеево муниципального округа Шатура. Данный теплоисточник является стратегически важным для населённого пункта — он обеспечит теплом и горячей водой всех его жителей (более 2 тыс. человек). На сегодняшний день строительная готовность котельной составляет 45%: залиты фундаменты всех сооружений, закуплено оборудование — в настоящий момент оно находится на площадке генерального подрядчика, где производится монтаж технологических узлов котельной. Запуск нового теплоисточника запланирован на следующий отопительный сезон.

Наконец, критически важным вопросом для сферы теплоэнергетики в 2025 году является привлечение кадров в отрасль. Областное Правительство признает наличие дефицита кадров в теплоэнергетике, что соответствует общему тренду по стране, и намерено усилить кадровую политику. С этой целью команда Минэнерго встретилась с руководителями учебных заведений: Орехово-Зуевского техникума, Орехово-Зуевского железнодорожного техникума и Шатурского энергетического техникума.

«Привлечение специалистов и развитие кадрового потенциала является нашей приоритетной задачей. Без профессиональных кадров невозможно обеспечить устойчивое развитие отрасли. Сегодня мы наблюдаем нехватку кадров в теплоэнергетике. Для решения этой проблемы необходимо трехстороннее сотрудничество — министерства энергетики как некого регулятора отрасли, предприятий и образовательных учреждений. Процесс небыстрый, но я уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться укрепления кадровой базы в сфере теплоэнергетики Московской области», — заключил Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.