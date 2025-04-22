В Подмосковье прошло совещание по вопросам цифровизации энергетической отрасли

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов и генеральный директор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс провели рабочую встречу и обменялись опытом в вопросах внедрения цифровых решений в энергосистему. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Группа «Т Плюс» — один из крупнейших энергохолдингов, обеспечивающих теплом и светом жителей 16 регионов России. В ходе встречи компания представила свои разработки в области цифровизации, в частности, систему мониторинга тепловых сетей. Она прогнозирует аварийные ситуации, а также их масштаб и возможные последствия, что помогает принимать оперативные решения о ремонте или замене участков сетей.

«Провели конструктивную встречу с Павлом Сниккарсом, посвященную цифровизации энеретической сферы, обсудили важные вопросы цифровизации энергетической отрасли и договорились о дальнейшем сотрудничестве», — сказал Воропанов.

Также министр отметил, что особое внимание в вопросах цифровизации правительство Подмосковья уделяет политике импортозамещения.

«Мы поддерживаем развитие отечественных технологий и решений — это вопрос нашей технологической независимости», — добавил Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети Московский Регион» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.