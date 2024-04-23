сегодня в 13:45

В Подмосковье прошли учения по устранению возгораний торфоместорождений

Специалисты подведомственной организации МинЖКХ Подмосковья ГКУ МО «МОС АВС» приняли участие в тактико-специальных учениях (ТСУ) по отработке алгоритма взаимодействия ГКУ МО «МОС АВС», профильных ведомств и служб муниципальных образований в случаях обнаружения возгораний торфоместорождений в округе Электросталь и Талдомском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Для проведения контрольного мероприятия были задействованы четыре единицы специальной водоподвозящей техники.

В ходе ТСУ проверена техническая готовность спецтехники, наличие шанцевого инструмента, технической документации. Организовано практическое заполнение емкостей спецтехники водой.

По итогам проведенных мероприятий составлены акты установленного образца, а также актуализирован региональный реестр водоподвозящей техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.