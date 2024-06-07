В Подмосковье прошли учения по пожарной профилактике для водителей спецтехники

Начавшийся в Подмосковье пожароопасный сезон предъявляет повышенные требования к эксплуатации спецтехники и водителям Чеховского филиала ООО «МСК-НТ», сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Поднять уровень грамоттности персонала по противопожарной безопасности и даже протестировать полученные знания помогли дополнительные учения по пожарной профилактике, состоявшееся для водительского персонала Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» 31 мая и 6 июня. Они были организованы с помощью пожарных территориального управления № 13 ГКУ МО «Московской областной противопожарной спасательной службы».

Для работников провели подробный инструктаж, рассказали о правилах поведения и действиях в случае возникновения пожара на работе. Например, на контейнерной площадке, по маршруту или на автопредприятии. Затем была организована практическая демонстрация методов пожаротушения с использованием первичных средств и огнетушителей.

«Знание и точное соблюдение правил противопожарной безопасности — основа безопасной и успешной работы регоператора по обращению с ТКО. Компания обращает особое внимание на регулярное и системное проведение противопожарных учений, обучение и актуализацию знаний персонала», — отметил директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Роман Куликов.

В компании регоператора работает более ста единиц спецтехники, обслуживающих территорию Подольска, Чехова, Серпухова.

Это уже не первое противопожарное занятие в компании МСК-НТ. Регоператор в данном вопросе успешно сотрудничает с территориальным управлением № 13 ГКУ МО «Московской областной противопожарной спасательной службы». Аналогичное занятие было организовано весной, в преддверии пожароопасного сезона. Новые учения актуализировали и укрепили знания и навыки в области пожарной безопасности среди водителей спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.