В Подмосковье прошли учения по ликвидации последствий отключений электроэнергии

Участие в учениях приняли: представители министерств и ведомств Московской области, МЧС России по Московской области, МВД России по Московской области, администрации городского округа Коломна, руководители компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Мосэнергосбыт», «МОС АВС», а также предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

По легенде учений при прохождении ледяного дождя и температуре воздуха минус 20 градусов на ряде энергообъектов произошли технологические нарушения, которые повлекли за собой условное обесточивание 3-х подстанций напряжением 110 кВ: «Коломна», «Щурово», «Тепловозная»; восьми трансформаторных подстанций Коломенского РЭС; 2-х трансформаторных подстанций Луховицкого РЭС. В результате без напряжения остался населенный пункт с населением более 14 тысяч человек и 53 социально значимых объекта.

Для восстановления нарушенного электроснабжения в рамках тренировки был создан оперативный штаб. В режиме реального времени сотрудники энергетического комплекса связались с диспетчерским центром, проанализировали ситуацию и разработали план дальнейших совместных действий. Дежурные подразделения взяли на себя обеспечение потребителей автономными источниками электроснабжения, было оперативно выдвинуто 50 передвижных электростанций.

В ходе практической части учений был отработан порядок взаимодействия между всеми структурами, участвующими в восстановлении электроснабжения потребителей, и выполнен весь комплекс условных аварийно-восстановительных работ.

Учения позволили усовершенствовать практические навыки дежурно-диспетчерских служб, оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад в выполнении мероприятий по ликвидации технологических нарушений на энергообъектах, а также отработать информационное взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления и субъектов электроэнергетики с развертыванием оперативного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Московской области.

«Сегодняшняя тренировка была достаточно масштабной. Наши оперативные службы развернули 50 передвижных электростанций (ПЭС) для оперативного восстановления электроснабжения — 36 ПЭС предоставили «Россети Московский регион», 14 ПЭС — «Мособлэнерго». Результат тренировки положительный, все поставленные задачи выполнены, можем быть уверены, что в случае реальных отключений электроснабжение потребителей будет восстановлено в кратчайшие сроки», — сказал Евгений Хромушин.

Он также отметил, что принципиально важно ликвидировать возникающие инциденты в максимально сжатые сроки, а также не допускать превращения инцидентов в аварии, чтобы жители не чувствовали дискомфорта, особенно зимой. Ситуация также осложняется террористическими угрозами и другими способами вывода из строя наших питающих центров. Для этого необходимо, чтобы персонал был высококвалифицированным, подготовленным и не просто знал должностные инструкции в теории, но и умел применять знания на практике.

Первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев отметил, что регулярная отработка взаимодействия с органами власти и смежными организациями позволяет удерживать на высоком уровне готовность всех участников тренировки к оперативным и грамотным действиям при возникновении технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.