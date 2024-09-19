В Подмосковье прошли учения по ликвидации последствий массовых отключений света

В подмосковной Электростали под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина прошли командно-штабные учения по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Участие в учениях приняли: представители министерств и ведомств Московской области, МЧС России по Московской области, МВД России по Московской области, администраций городских округов Электросталь и Богородский, руководители компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Богородская электросеть», «Мосэнергосбыт», «МОС АВС», а также предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

«Сегодня с командой Минэнерго Подмосковья работали в Электростали. Здесь провели очередную противоаварийную тренировку электросетевого комплекса округа, отработали взаимодействие по ликвидации последствий массовых отключений электричества, детально разобрали проблемные вопросы. Будем такие мероприятия проводить и дальше», — отметил Хромушин.

По легенде учений, на ряде энергообъектов произошли технологические нарушения, без напряжения осталось свыше 28 тыс. человек и 84 социально значимых объекта в округе Электросталь и частично — в городе Ногинск (Богородский округ).

Для восстановления нарушенного электроснабжения в рамках учения был создан оперативный штаб. Сотрудники энергетического комплекса в режиме реального времени связались с диспетчерским центром, проанализировали ситуацию и разработали план совместных дальнейших действий. В ходе практической части учений были проведены работы по оперативному восстановлению нарушенного электроснабжения.

Как отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев, целью подобных мероприятий является проверка организации взаимодействия между различными структурами, чтобы исключить потенциальные сложности при обмене информацией и быть готовыми к оперативным и грамотным действиям при возникновении нештатных ситуаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.