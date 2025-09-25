В Подмосковье прошла торжественная выдача коммунальной спецтехники

Сегодня на площадке «Крокус Экспо» в Красногорске Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев вручили ключи от первой партии спецтехники ресурсоснабжающим предприятиям региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора-погрузчика, направлены в 32 округа, включая Химки, Каширу, Талдомский, Рузский, Сергиево-Посадский, Люберцы, Дмитровский, Воскресенск и другие.

«Хочу отметить, что это первая крупнейшая закупка спецтехники для наших ресурсников. Она особенно актуальна перед холодами, когда нагрузка на сети возрастает и требует оперативного реагирования. При возникновении аварийных ситуаций у всех коллег задача уложиться в срок норматива. Обычно это 4-6 часов. Если мы не укладываемся — идет разбор каждой конкретной ситуации. Причинами чаще всего выступают отсутствие спецтехники и человеческий фактор. Поэтому помимо оснащения водоканалов транспортом, мы реализуем комплекс мер, направленный на привлечение новых кадров, обучение персонала и цифровизацию всех процессов», — отметил Владислав Мурашов.

Основные назначения новых машин — очистка бытовой канализации, водостоков, колодцев, профилактическая промывка труб, а также земляные и строительные работы, разрытие траншей и котлованов.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — сказал Кирилл Григорьев.

В рамках вручения ключей Кирилл Григорьев пообщался со специалистами коммунальных служб и ответил на интересующих их вопросы.

До конца года муниципалитетам будет передана еще 301 единица техники:

каналопромывочные машины — 23 ед.

экскаваторы-погрузчики — 23 ед.

краны-манипуляторы — 74 ед.

илососы — 60 ед.

аварийные машины — 121 ед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.