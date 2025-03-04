В областном правительстве под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева прошла стратегическая сессия «Трансформация отрасли жилищно-коммунального хозяйства 2025», которая объединила на одной площадке порядка 300 участников, среди которых — руководящий состав правительства региона, главы городских и муниципальных округов, отраслевые заместители глав, курирующие вопросы ЖКХ, а также руководители ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ключевые темы обсуждения:

цифровизация отрасли;

повышение качества воды в регионе;

кадровая укомплектованность;

стабилизация экономики РСО.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил необходимость создания центра управления ЖКХ, который позволит, в том числе, проактивно реагировать на внештатные ситуации.

С докладами выступили и директора ресурсоснабжающих организаций — ООО «Щелковский водоканал», АО «Мособлгаз» и АО «Мытищинская теплосеть».

Спикеры представили свои практики организации работы аварийных и диспетчерских служб, поделились положительными кейсами с коллегами, а также рассказали с помощью каких метрик удается оптимизировать процессы.

«Мы уже активно применяем систему автоматизации, диспетчеризации и аналитики данных. Интересно как раз поделиться с коллегами своим опытом, который зарекомендовал себя очень положительно. Отмечу наш диспетчерский центр управления, который позволяет собирать данные и анализировать их независимо от места присутствия сотрудников», — отметил генеральный директор АО «Мытищинская Теплосеть» Андрей Осин.

В заключение мероприятия прошли интерактивные тренинги по разным направлениям. Главы муниципалитетов смогли получить практический опыт эффективного устранения аварий, заместители глав и РСО — внедрения ИИ, разработке KPI руководителей предприятий и стандартов организации деятельности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.