В Подмосковье прошла стратегическая сессия «Трансформация отрасли ЖКХ — 2025»
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В областном правительстве под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева прошла стратегическая сессия «Трансформация отрасли жилищно-коммунального хозяйства 2025», которая объединила на одной площадке порядка 300 участников, среди которых — руководящий состав правительства региона, главы городских и муниципальных округов, отраслевые заместители глав, курирующие вопросы ЖКХ, а также руководители ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Ключевые темы обсуждения:
- цифровизация отрасли;
- повышение качества воды в регионе;
- кадровая укомплектованность;
- стабилизация экономики РСО.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил необходимость создания центра управления ЖКХ, который позволит, в том числе, проактивно реагировать на внештатные ситуации.
С докладами выступили и директора ресурсоснабжающих организаций — ООО «Щелковский водоканал», АО «Мособлгаз» и АО «Мытищинская теплосеть».
Спикеры представили свои практики организации работы аварийных и диспетчерских служб, поделились положительными кейсами с коллегами, а также рассказали с помощью каких метрик удается оптимизировать процессы.
«Мы уже активно применяем систему автоматизации, диспетчеризации и аналитики данных. Интересно как раз поделиться с коллегами своим опытом, который зарекомендовал себя очень положительно. Отмечу наш диспетчерский центр управления, который позволяет собирать данные и анализировать их независимо от места присутствия сотрудников», — отметил генеральный директор АО «Мытищинская Теплосеть» Андрей Осин.
В заключение мероприятия прошли интерактивные тренинги по разным направлениям. Главы муниципалитетов смогли получить практический опыт эффективного устранения аварий, заместители глав и РСО — внедрения ИИ, разработке KPI руководителей предприятий и стандартов организации деятельности.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.