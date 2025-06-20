В Подмосковье прошла проверка подготовки военных городков к зимнему периоду

В соответствии с распоряжением правительства Московской области специалисты ГКУ МО «МОС АВС» организуют проверку готовности военных городков к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Контрольные мероприятия пройдут в период с 30 июня по 11 июля 2025 года. В это время будут организованы проверки готовности объектов жилищного фонда, коммунальных объектов, инженерных сетей к работе в предстоящий отопительный период.

В прошлом году аналогичные мероприятия были организованы в 34 военных городках, расположенных на территории 19 муниципалитетов Подмосковья. При этом в тех населенных пунктах, где были выявлены недостатки, была организована повторная проверка.

По результатам работы комиссий составлены акты оценки готовности объектов жилищного фонда, коммунальных объектов и инженерных сетей военных городков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.