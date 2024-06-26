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В Подмосковье прошла проверка подготовки двух военных городков к зимнему периоду

В Подмосковье специалисты аварийно-восстановительной службы Подмосковья провели проверку готовности к зиме двух военных городков в Можайском и Одинцовском округе. Они оценили состояние коммунальной инфраструктуры, подготовленность к осенне-зимнему периоду 2024–2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Особое внимание уделялось состоянию котельных, канализационно-насосных станций, водозаборных узлов, очистных сооружений, сетевого хозяйства, а также жилого фонда.

«Подготовка к зиме — ключевой этап обеспечения комфортных условий проживания и бесперебойного функционирования коммунальных систем. Мы тщательно проверяем все объекты и оперативно устраняем выявленные недостатки», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По результатам проверок установлено, что военный городок в Одинцовском округе готов к зиме на 100%, тогда как в Можайском округе готовность составляет 15%. По итогам проверок были составлены соответствующие акты.

МОС АВС продолжает контроль и сопровождение всех этапов подготовки объектов к зимнему сезону, что позволяет оперативно реагировать на любые выявленные проблемы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.