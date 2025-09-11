В Подмосковье прошла отраслевая выставка в сфере ТКО

На базе «Крорус ЭКСПО» состоялась 17-я международная выставка по обращению с коммунальными, промышленными, строительными, сельскохозяйственными отходами и экологии, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Мероприятие посетил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Обновление парка спецтехники — одно из приоритетных направлений работы. К примеру, в этом году на линии планируем запустить еще порядка 150 машин. В рамках выставки как раз увидели технику, которую уже активно применяем в своей работе. Кроме того, продолжаем сотрудничество и обмен опытом с китайскими коллегами, в частности, пригласили их изучить нашу работу по рекультивации полигонов», — отметил Владислав Мурашов.

На выставке были представлены:

спецтехника по вывозу ТКО с задней, боковой и передней загрузкой;

стенды производителей комплектующих изделий для производства мусоровозов;

технологии по очистке и сбору фильтрата на КПО.

«Наша компания вывозит около 70% отходов с обслуживаемых территорий. В своей работе используем надежную и проверенную технику, которая предварительно проходит тестирование. В прошлом году закупили порядка 160 единиц, в этом году в плане еще 130 машин. Отличительная особенность Московской области — многоэтажные дома и повышенная запаркованность дворов. Для решения этих вопросов используем мини-мусоровозы. К примеру, такую практику применили в этом году в Ленинском округе», — добавил руководитель компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.

В рамках работы открытых сессий выставки своими проектами поделились и представители региональных операторов Подмосковья. Они представили процессы экономики замкнутого цикла и рассказали о плюсах цифровизации рабочего процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.