В Подмосковье прошел межмуниципальный форум «Управдом»

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:51

В Щелкове состоялся форум «Управдом», участие в котором принял заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители Мособлгаза и фонда капитального ремонта, а также главы 6 городских округов Подмосковья: Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка и Звездный городок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Главная цель форума — конструктивный диалог власти с жителями, представителями ассоциации МКД и управляющими компаниями.

Так, представители городского округа Щелково поделились успешными кейсами взаимодействия с жителями в решении проблем с управляющими компаниями и при технологических сбоях на территории.

Также жители вынесли ряд предложений по улучшению системы взаимодействия с органами местного самоуправления и управляющими компаниями и смогли задать вопросы представителям профильных ведомств и организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.