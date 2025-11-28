В Подмосковье прошел личный прием граждан по вопросам ЖКХ

Заместители министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области провели личный прием жителей в областном правительстве. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Жительницу Богородского округа интересовал статус проведения работ по подключению деревни Тимохово к центральному водоснабжению. Отраслевые специалисты министерства проведут встречу с жителями и подрядной организацией для обозначения плана выполнения работ.

По запросу жителя Воскресенска установлено, что индивидуальный тепловой пункт установлен в МКД законно и является общедомовым имуществом. Фонду капитального ремонта региона дано поручение осуществить выверку задолженностей заявителя по данному тепловому пункту.

Заявительница из Химок обратилась с вопросом о качестве работы подрядной организации, которая выполнила капремонт фасада МКД в 2025 году. Администрации поручено аннулировать действующий контракт с недобросовестной компанией, а управляющей организации совместно с советом дома провести общение собрание собственников для включения дома в региональную программу капремонта на 2026–2028 гг. и заключения нового контракта.

«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомленность жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Всего на личный прием с волнующими вопросами обратилось порядка 15 жителей из округов:

Подольск;

Наро-Фоминский;

Истра и других.

Все поручения, данные в ходе приема, взяты на особый контроль. Решение вопросов жителей будет отслеживаться до их полного выполнения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.