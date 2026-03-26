В Подмосковье прошел форум по цифровизации РСО

Отраслевой форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» прошел 25 марта 2026 года в доме правительства Московской области. Более 500 участников обсудили цифровизацию, финансовую устойчивость ресурсоснабжающих организаций и снижение задолженности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Форум организовало правительство региона при поддержке Минстроя России. Работа прошла в шести секциях, где эксперты представили лучшие практики и выработали предложения по повышению эффективности РСО. Участники уделили особое внимание экономической устойчивости предприятий и сокращению дебиторской задолженности.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что для ресурсоснабжающих организаций определены восемь приоритетных показателей, влияющих на их финансовое оздоровление.

«Перед нами стоит критически важная цель — до конца года обеспечить снижение объема просроченной задолженности на 80%», — подчеркнул Мурашов.

Ключевой темой форума стала цифровизация и внедрение искусственного интеллекта. Отдельная секция была посвящена пилотному проекту «Цифровая котельная», который реализуется в Подмосковье совместно с правительством России. В рамках проекта создан «ЖКХ-Центр Подмосковье», налажено оперативное информирование об инцидентах на объектах теплоснабжения и оцифровано более 300 тыс. документов.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов сообщил, что по итогам обсуждений сформировано более 20 инициатив для передачи на федеральный уровень. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев добавил, что до конца года планируется запустить передачу данных с датчиков на очистных сооружениях, ВЗУ и КНС в систему ЖКХ-Центра. По его словам, благодаря новой технике и цифровым инструментам срок восстановительных работ сократился почти вдвое, а количество жалоб снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рамках форума также подписано соглашение между отраслевым центром компетенций при Минстрое России и Московской областью. Документ позволит региону обмениваться лучшими практиками с другими субъектами страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.