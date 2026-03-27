В Подмосковье прошел форум по цифровизации РСО и УК

Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» прошел в доме правительства Московской области и объединил около 100 управляющих и ресурсоснабжающих организаций региона. Участники обсудили цифровизацию, внедрение телеметрии и повышение надежности тепло- и водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Форум собрал представителей управляющих компаний со всего Подмосковья, а также специалистов научного сообщества и отраслевого блока в сфере тепло- и водоснабжения. Мероприятие открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. О ключевых приоритетах работы на текущий год рассказал вице-губернатор Владислав Мурашов.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что площадка стала пространством для обмена лучшими практиками между управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

«Форум выступил площадкой для обмена лучшими практиками между нашими управляющими организациями и ресурсниками. Они ежедневно находятся в тесном взаимодействии, поэтому открытый диалог всегда важен. Директора управляющих организаций отметили для себя проекты, которые позволят проактивно решать рабочие моменты. Сейчас в регионе мы активно внедряем телеметрию для контроля поставки ресурсов в МКД, а также устанавливаем общедомовые приборы учета. Так, до сентября в плане оборудовать ОДПУ более 13 тыс. МКД области», — отметил Даниленко.

В рамках тематических сессий участники обсудили использование отечественных цифровых решений для повышения эффективности оборудования в многоквартирных домах, практики мониторинга и предотвращения аварийных ситуаций, а также механизмы оперативного реагирования на внештатные инциденты. Отдельное внимание уделили масштабированию успешного опыта Подмосковья в других регионах.

По итогам форума сформируют перечень рекомендаций для ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также создадут экспертное сообщество для дальнейшего обмена опытом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.