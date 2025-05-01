Более 350 участников объединил первый в этом году региональный форум с председателями советов многоквартирных домов в областном доме правительства, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная обратилась к управдомам с приветственным словом.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев в рамках форума определил главную задачу на ближайшие 2 месяца — провести инвентаризацию всех объектов ЖКХ и сформировать госпрограмму.

«Совместно с Московским физико-техническим институтом разрабатываем систему, при которой приоритетность модернизации, будет определять искусственный интеллект. На сегодняшний день мы уже отсмотрели порядка 250 очистных сооружений, ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения, КНС, из них 81 включены в ГП. Еще 30 войдут после рассмотрения на научно-техническом совете. Эту работу завершим до 1 июня, после чего с планом мероприятий ознакомим наших председателей советов МКД», — сказал Григорьев.

Всего для управдомов выступили 8 отраслевых спикеров — члены правительства региона, ассоциации председателей советов МКД, а также представители «Мособлгаза» и «Оператора информационных системы».

«Председатели и члены советов многоквартирных домов Московской области — самые активные и неравнодушные к судьбе общего имущества МКД люди. Необходимость проведения таких мероприятий продиктована глобальной трансформацией сферы жилищно-коммунального хозяйства и ежедневной динамикой развития управления городским хозяйством региона. Поэтому мы в постоянном открытом диалоге с органами власти. Жилищные активисты Подмосковья готовы брать на вооружение новые инициативы и реализовать их на местах», — добавила председатель координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

На форуме работали зоны, где компетентные отраслевые специалисты ответили на волнующие участников вопросы. Гости получили свыше 50 консультаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.