В Подмосковье промыли свыше 1 тыс контейнерных площадок за июль

Регулярная качественная обработка контейнерных площадок необходима для поддержания чистоты и предотвращения появления грызунов, насекомых и других переносчиков инфекций. Ежедневно в мусорных баках накапливается большое количество отходов. Поэтому одной промывки недостаточно — в обязательном порядке требуется дезинфекция, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«За неделю коммунальными службами проведены работы по промывке более чем 1 000 контейнерных площадок дезинфицирующими средствами. Эти мероприятия входят в план летних работ и проводятся 1 раз в 2 месяца, а весь процесс контролирует инспекторский состав министерства в СКПДИ», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Своевременное опустошение, обработка и дезинфекция контейнерных площадок — обязательные процедуры, правила проведения которых прописаны в СанПиН, а ответственность за эти мероприятия возлагаются на органы местного самоуправления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.