сегодня в 18:55

В Подмосковье пройдут декабрьские экоакции по сбору вторсырья

В декабре в Королеве и Пушкино активисты экоцентра «Приемочная №1» и волонтеры экодвижений организуют экоакции по сбору вторсырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В декабре в Подмосковье состоится серия экоакций по раздельному сбору вторсырья. Мероприятия организуют активисты экоцентра «Приемочная №1» совместно с волонтерами местных экодвижений.

В субботу, 20 декабря, акции пройдут в Королеве: с 11:00 до 12:00 на проезде Макаренко, д. 1, подъезд 4, а также с 12:00 до 14:00 в спортивном магазине «Деспорт» на Коммунальной улице, 3.

В воскресенье, 21 декабря, акция состоится в Пушкино на подземной парковке ТЦ «Акварель» (М-8 Холмогоры, 33-й километр, с18) с 12:30 до 14:00.

В воскресенье, 28 декабря, еще одна акция пройдет в Королеве у детского центра «Смартум» на улице Строителей, 15А с 12:00 до 14:00.

На всех площадках будут работать волонтеры, которые помогут участникам с сортировкой отходов. Переработка вторсырья способствует сокращению мусора на свалках, снижает загрязнение окружающей среды и помогает экономить природные ресурсы.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.