Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье пройдет серия акций по раздельному сбору отходов 2 августа

Жители и гости Московской области уже в эту субботу смогут присоединиться к экологическим мероприятиям, которые волонтеры проведут в разных муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Будут принимать более 50 видов вторичных ресурсов на переработку. Можно приносить макулатуру, металл, старую технику, стекло и многое другое. В рамках работы фримаркетов все желающие смогут обменяться ненужной одеждой.

Список акций 2 августа:

Красногорск

Время: с 15:00 до 16:00

Адрес: Красногорский бульвар, д. 18

Орехово-Зуево

Время: с 11:00 до 13:00

Адрес: ул. Ленина, д. 85

Щелково

Время: с 10:00 до 11:00

Адрес: п. Фряново, ул. Первомайская, д. 25

Подольск

Время: с 14:00 до 15:00

Адрес: Екатерининский сквер

Черноголовка

Время: с 10:00 до 11:00

Адрес: ул. Первая, д. 11, площадка Мегабака.

На всех локациях будут дежурить организаторы, которые подскажут в части сортировки отходов по фракциям. Жителям напоминают, что все материалы необходимо приносить в чистом и сухом виде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.