В Подмосковье пройдет серия акций по раздельному сбору отходов 2 августа
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Жители и гости Московской области уже в эту субботу смогут присоединиться к экологическим мероприятиям, которые волонтеры проведут в разных муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Будут принимать более 50 видов вторичных ресурсов на переработку. Можно приносить макулатуру, металл, старую технику, стекло и многое другое. В рамках работы фримаркетов все желающие смогут обменяться ненужной одеждой.
Список акций 2 августа:
Красногорск
Время: с 15:00 до 16:00
- Адрес: Красногорский бульвар, д. 18
Орехово-Зуево
Время: с 11:00 до 13:00
- Адрес: ул. Ленина, д. 85
Щелково
Время: с 10:00 до 11:00
- Адрес: п. Фряново, ул. Первомайская, д. 25
Подольск
Время: с 14:00 до 15:00
- Адрес: Екатерининский сквер
Черноголовка
Время: с 10:00 до 11:00
- Адрес: ул. Первая, д. 11, площадка Мегабака.
На всех локациях будут дежурить организаторы, которые подскажут в части сортировки отходов по фракциям. Жителям напоминают, что все материалы необходимо приносить в чистом и сухом виде.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.