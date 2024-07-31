В Подмосковье пройдет форум «Управдом» 2 августа

Основным вопросом форума станет переход во временное управление многоквартирных домов городского округа Лобня к управляющим компаниям города. В частности, они расскажут о подготовке к началу отопительного сезона.

С докладами выступят представители коммунальных служб. Они проинформируют о готовности города к осенне-зимнему периоду и ответят на вопросы участников.

Мероприятие пройдет 2 августа в здании администрации по адресу: ул. Ленина, 21. Начало — в 17:00. Записаться на форум можно по телефону: +7 (925) 114-90-34.

Форум «Управдом» проводится в Лобне регулярно. Его цель — консолидация сообщества жилищных активистов, формирование конструктивного диалога населения и власти, обсуждение вопросов сферы ЖКХ и возможных путей их решения, а также и определение векторов развития отрасли. В прошлый раз форум проводили в Лобне весной 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.