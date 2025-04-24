В Подмосковье пройдет форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ»
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
29 апреля в доме правительства Московской области пройдет 1-й в 2025 году региональный форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ», который объединит более 300 председателей советов МКД и отраслевых специалистов профильных ведомств региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Основными целями и задачами мероприятия являются:
- повышение уровня грамотности населения Подмосковья в области жилищно-коммунального и городского хозяйства;
- формирование профессионального сообщества активных собственников и председателей советов многоквартирных домов региона;
- консолидация сообщества жилищных активистов;
- создание условий для обмена опытом председателей советов многоквартирных, а также обсуждение актуальных тенденций развития сферы жилищно-коммунального и городского хозяйства.
В рамках форума на одной площадке выступят ведущие спикеры
и эксперты отрасли, среди них:
- зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Сергеевич Мурашов;
- министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Борисович Григорьев;
- председатель координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Валентиновна Тыщенко;
- представители АО «Оператор информационных систем»;
- представители АО «Мособлгаз», ООО «МосОблЕИРЦ».
Ключевыми темами мероприятия станут:
- проведение общих собраний собственников в электронном формате
с помощью системы «ГИС ЖКХ», успешные практики;
- проведение капитального ремонта МКД (сроки, план работ, новые алгоритмы);
- реализация региональный программы «Мой подъезд»;
- новые цифровые практики и платформы.
В рамках форума для участников будет работать выставка стендов отраслевых ведомств правительства региона, где каждый желающий сможет ознакомиться с передовыми практиками отрасли, а также задать все интересующие вопросы представителям ведомств.
Подробнее ознакомиться с программой мероприятия, а также зарегистрироваться на него можно на сайте.
Форум организован региональной ассоциацией председателей советов многоквартирных домов при поддержке министерства ЖКХ Московской области и министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.
«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.