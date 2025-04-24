29 апреля в доме правительства Московской области пройдет 1-й в 2025 году региональный форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ», который объединит более 300 председателей советов МКД и отраслевых специалистов профильных ведомств региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Основными целями и задачами мероприятия являются:

повышение уровня грамотности населения Подмосковья в области жилищно-коммунального и городского хозяйства;

формирование профессионального сообщества активных собственников и председателей советов многоквартирных домов региона;

консолидация сообщества жилищных активистов;

создание условий для обмена опытом председателей советов многоквартирных, а также обсуждение актуальных тенденций развития сферы жилищно-коммунального и городского хозяйства.

В рамках форума на одной площадке выступят ведущие спикеры

и эксперты отрасли, среди них:

зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Сергеевич Мурашов;

министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Борисович Григорьев;

председатель координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Валентиновна Тыщенко;

представители АО «Оператор информационных систем»;

представители АО «Мособлгаз», ООО «МосОблЕИРЦ».

Ключевыми темами мероприятия станут:

проведение общих собраний собственников в электронном формате

с помощью системы «ГИС ЖКХ», успешные практики;

проведение капитального ремонта МКД (сроки, план работ, новые алгоритмы);

реализация региональный программы «Мой подъезд»;

новые цифровые практики и платформы.

В рамках форума для участников будет работать выставка стендов отраслевых ведомств правительства региона, где каждый желающий сможет ознакомиться с передовыми практиками отрасли, а также задать все интересующие вопросы представителям ведомств.



Подробнее ознакомиться с программой мероприятия, а также зарегистрироваться на него можно на сайте.

Форум организован региональной ассоциацией председателей советов многоквартирных домов при поддержке министерства ЖКХ Московской области и министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.