В Подмосковье пройдет форум  «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ»

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Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

29 апреля в доме правительства Московской области пройдет 1-й в 2025 году региональный форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ», который объединит более 300 председателей советов МКД и отраслевых специалистов профильных ведомств региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Основными целями и задачами мероприятия являются:

  • повышение уровня грамотности населения Подмосковья в области жилищно-коммунального и городского хозяйства;
  • формирование профессионального сообщества активных собственников и председателей советов многоквартирных домов региона;
  • консолидация сообщества жилищных активистов;
  • создание условий для обмена опытом председателей советов многоквартирных, а также обсуждение актуальных тенденций развития сферы жилищно-коммунального и городского хозяйства.

В рамках форума на одной площадке выступят ведущие спикеры
и эксперты отрасли, среди них:

  • зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Сергеевич Мурашов;
  • министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Борисович Григорьев;
  • председатель координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Валентиновна Тыщенко;
  • представители АО «Оператор информационных систем»;
  • представители АО «Мособлгаз», ООО «МосОблЕИРЦ».

Ключевыми темами мероприятия станут:

  • проведение общих собраний собственников в электронном формате
    с помощью системы «ГИС ЖКХ», успешные практики;
  • проведение капитального ремонта МКД (сроки, план работ, новые алгоритмы);
  • реализация региональный программы «Мой подъезд»;
  • новые цифровые практики и платформы.

В рамках форума для участников будет работать выставка стендов отраслевых ведомств правительства региона, где каждый желающий сможет ознакомиться с передовыми практиками отрасли, а также задать все интересующие вопросы представителям ведомств.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия, а также зарегистрироваться на него можно на сайте.

Форум организован региональной ассоциацией председателей советов многоквартирных домов при поддержке министерства ЖКХ Московской области и министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.